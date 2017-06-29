Октябрьский округ останется без горячей воды ещё на несколько дней

С сегодняшнего дня возобновляется горячее водоснабжение в домах Соломбальского округа и части Октябрьского округа, ограниченной пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина; ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал; наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев; ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины.
С 10 по 17 июля для проведения плановых ремонтных работ отключены от горячего водоснабжения часть Ломоносовского округа на следующих участках:
- от ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной;
- ул. Р. Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого;
- ул. Павла Усова – пр. московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая.