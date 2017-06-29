Октябрьский округ останется без горячей воды ещё на несколько дней До 14 июля продлён срок отключения горячего водоснабжения в домах, ограниченных пр. Советских космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина. Ранее сообщалось, что горячая вода вернется в дома 10 июля. С сегодняшнего дня возобновляется горячее водоснабжение в домах Соломбальского округа и части Октябрьского округа, ограниченной пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина; ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал; наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев; ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины. С 10 по 17 июля для проведения плановых ремонтных работ отключены от горячего водоснабжения часть Ломоносовского округа на следующих участках:

- от ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной; - ул. Р. Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого; - ул. Павла Усова – пр. московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая. Нашли ошибку? Выделите текст,

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