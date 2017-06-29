Молодые семьи Поморья получают жилье

В Поморье социальную выплату на приобретение или строительство жилья в 2017 году в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по соглашению 2016 года получили уже около 200 молодых семей.

Программа действует в области на протяжении нескольких лет, и, чтобы попасть в нее нужно, соответствовать нескольким условиям. Во-первых, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Во-вторых, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В-третьих, иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части, которая превышает размер соцвыплаты.

Размер социальной выплаты составляет 30 процентов расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35 процентов - для тех, кто имеет одного и более детей. С заявкой на получение социальной выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.