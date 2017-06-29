Жители Емецка присоединились к проекту «Дом со звездой»

8 июля участие в проекте приняли жители села Емецк (Холмогорский район), который в этот день отметил свой 880-летий день рождения. Знак доблести и отваги установили на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева.

Он воевал на первом украинском фронте. На войну попал сразу после «учебки». Служил в маршевой роте. Прошел всю Украину.

«Во время курской битвы наша часть сначала стояла в резерве, но потом пошли в наступление. Прошли всю Украину. Остановились на западе – в гнезде бандеровцев. Там ранили нашего командира. Нас отправили на «проческу». В тех местах было много схронов, потому что бандеровцы воюют только ночью. После украинского фронта попал в Польшу, где в бою был тяжело ранен», - вспоминает фронтовик.

Победу Петр Алексеевич встретил в госпитале. После выписки прослужил еще пять лет. Потом вернулся в Емецк, трудился монтером в пароходстве. Сейчас фронтовик принимает активное участие в жизни села, участвует в различных мероприятиях, встречается со школьниками.

Звезда героя «зажглась» и на доме участника Великой Отечественной войны Александра Осиповича Резвого. Медаль деда «За отвагу», как и красное знамя Победы бережно хранит внучка фронтовика Светлана Батеева. Она работает в местной детской библиотеке. Новую звезду установили на доме, в котором жил ветеран. Александр Осипович прошел всю войну, но старался о ней не вспоминать и не говорить.

«Как-то они шли с отрядом по пшеничному полю, а он шел последним. Увидел в поле немца. Напал на него, схватил, побил и притащил в штаб. В годы войны дед служил артиллеристом и приносил снаряды для пулемета. В одном бою был тяжело ранен, получил три осколочных ранения в голову. Два из них удалось достать, а один так и остался в голове. С ним он прожил всю жизнь», - рассказала внучка фронтовика Светлана Батеева.

После лечения Александра Осиповича комиссовали. Он вернулся в Емецк, где женился, вырастил пятерых детей.

«На многих домах в нашем селе есть красные звездочки, но многие из них требуют замены, так как поржавели. В каждой семье война оставила свой след. Проект «Дом со звездой» - важное и нужное дело. Рассказывая о семейных реликвиях, показывая нашим детям звезды на домах ветеранов, мы передаем подрастающему поколению память о людях, которые подарили нам мирное небо над головой. Сегодня важно показать детям, как важно и ценно чтить память героев», - сказала Светлана Батеева.

Праздничные гуляния, посвященные Дню села, развернулись в парке возле сельского дома культуры. В последние годы село заметно преобразилось и стало еще более активно развиваться. Так, 147 семей Емецка получили новые благоустроенные современные квартиры. Это почти 400 человек. Кроме этого, муниципалитет принимает активное участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов, а буквально с 10 июля начнутся работы по благоустройству местного парка. Также на территории активно развивается общественное самоуправление.