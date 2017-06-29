Температура ночью +7,+12°; днем +17,+22°, на востоке и северо-востоке области до +27, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 10 июля, 10:21
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/10/51709.html
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10 июля в Поморье воздух прогреется до +22°
В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза; ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура ночью +7,+12°; днем +17,+22°, на востоке и северо-востоке области до +27, - сообщает Северное УГМС.
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