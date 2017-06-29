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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/09/51708.html
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Новодвинская молодежь благоустраивает город
Восемь студентов из стройотряда «Новодвинский» займутся облагораживанием парка на берегу реки, а после — наведут порядок в любимом городе.
Напомним, идея создания студенческого отряда в Новодвинске принадлежит главе города Сергею Андрееву и генеральному директору архангельского ЦБК» Дмитрию Зылёву. Ребята будут косить траву, займутся вырубкой сухостоя, а также уберут молодую поросль деревьев и мусор.
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