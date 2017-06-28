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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/09/51706.html

Общество

В Архангельске сегодня будет теплая погода

В Архангельске сегодня будет теплая погода
Однако в большинстве районов области пройдёт дождь, днём — гроза.

Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Воздух прогреется до +15,+20°С, на востоке и северо-востоке области до +23°С, сообщает Севметео.

Вчера 09:34

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