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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/09/51700.html

Общество

В Арктику отправился очередной "Плавучий университет"

В Арктику отправился очередной "Плавучий университет"
В составе экспедиции на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» – студенты и сотрудники САФУ, СГМУ, МГУ, специалисты целого ряда. Основная цель экспедиции 2017 года – изучение экосистем прибрежных территорий архипелага Земли Франца-Иосифанаучных организаций. Среди 58 участников – граждане семи стран.

Отметим, что девятая экспедиция Арктического плавучего университета является частью официальной программы мероприятий Года экологии в России.

Основная цель экспедиции 2017 года – изучение экосистем прибрежных территорий архипелага Земли Франца-Иосифа.

Кроме того, участникам экспедиции предстоит изучить трансформацию атлантических водных масс в северо-восточном районе Баренцева моря, а также историко-культурное наследие территории национального парка «Русская Арктика» в целях развития туризма и просветительской деятельности.

— Исторически сложилось, что практически все экспедиции в Арктику отправлялись из Архангельска, – подчеркнул вице-премьер правительства области Андрей Шестаков. – И работа плавучего университета эту традицию поддерживает. Но помимо традиций, есть и серьезная необходимость в проведении подобных исследований. Арктика – это территория, которая требует особого внимания. Её изучение будет всегда актуально. Уверен, что результаты девятой экспедиции позволят нам лучше понять природу Арктики, её историю и её будущее.

Как ожидается, в Архангельск Арктический плавучий университет вернётся через 20 дней, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

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