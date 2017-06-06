80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Свешников

На картинах архангельского художника Дмитрия Свешникова – жизнь ненецкой тундры, ее природа, люди, красота. Будучи убежденным реалистом, живописец при этом смог не столько бытописать суровый север, сколько разглядеть в нем поэтичность.

Конечно, Свешников сильно отличается от классика ненецкой живописи Тыко Вылки с его «космическими» и медитативными даже не картинами, а скорее, явлениями. У Дмитрия Константиновича все строго, в рамках, без модернизма. Все-таки, Свешников был народным художником РСФСР (до недавних пор единственным в Архангельске), членом-корреспондентом Академии художеств СССР, главой областного отделения Союза художников. Но среди советских реалистов было немало талантливых людей, чьи работы и сегодня воспринимаются без идеологической привязки к тому времени.

Свешников родился 14 июня 1912 года в селе Людиново Смоленской губернии. Образование получил в Ленинградском художественно-педагогическом училище. С 1937 года начал участвовать в художественных выставках флотских и мурманских художников. Был участником Великой Отечественной войны, службу проходил в штабе Северного флота.

В 1946 году Свешников приезжает в Архангельск и вскоре становится в нашем городе официальным художником № 1. В те годы еще были живы «классики» - упомянутый Тыко Вылка и сказочный Степан Писахов. Им на смену уже вовсю стучится тот самый «суровый реализм», который в Архангельске представляют Свешников, Михаил Баранчеев, Борис Лукошков, Иван Котов, Григорий Рябоконь и многие другие талантливые художники.

Как писала Т.Борисова, «В 1950-е годы в творчестве художника появилась тема, определившая на многие годы его творческую судьбу, – ненецкая тундра и ее люди. В эти годы был написан ряд крупных основополагающих произведений «На Крайнем Севере», «На промысловой разведке», «С Большой земли», «Переход на новые пастбища».

Картина «Хозяин тундры» прославила автора и стала классикой советского искусства. Она получила серебряную медаль Министерства культуры СССР и бронзовую – Всемирной выставки в Брюсселе. Ныне это произведение находится в Третьяковской галерее. По поводу этой картины рассказывают следующее: замысел ее родился во время очередной весновки в тундре. Когда Свешников подъехал к стойбищу, на фоне величественного неба он увидел силуэт оленевода, лежащего на нартах. Через неделю родилась картина: гордая посадка головы, малица, эпически облегающая мощные плечи, тугие кольца сыромятного тынзея в руке – хозяин тундры полулежит на мягкой белой шкуре, небрежно брошенной на нартах, и зорко оглядывает стадо.

Работы художника находятся в коллекциях более 40 российских музеев, а также в Дрезденской галерее. В Архангельском музее изобразительных искусств хранится около 100 произведений живописи и графики, относящихся к творчеству художника, периода 1960-80-х годов.

«Свешников внес серьезный вклад не только в культуру нашей области, но и в целом в изобразительное искусство советского периода, – говорит искусствовед Зоя Кулешова. – Сейчас, по прошествии времени, можно говорить об этом достаточно убедительно. Творчество не всех художников, даже успешных при жизни, проходит главное испытание - испытание временем. Картины Свешникова его выдержали».

С мнением архангельского искусствоведа сложно не согласиться. Да, социалистический реализм на сегодня считается безнадежно устаревшим и местами даже лубочным. Полотна о революционерах, рабочих, колхозниках и «лакированной» советской жизни еще выставляются в галереях, но «по остаточному принципу». На смену «понятному искусству» пришло «непонятное» - эмоциональное, экспрессивное, образное. Работы Свешникова до сих пор признаются как искушенными, так и простыми ценителями изобразительного искусства.

Художник прожил долгую жизнь и пережил свое время, скончавшись в 1997 году, когда картины перестали быть искусством, превратившись в антиквариат. Но прошли годы и полотна северного живописца, образно говоря, вернулись к людям. Свешников был «последним певцом» ненецкой тундры. В каком то смысле, он, написавший в свое время «Последнего шамана», и сам был шаманом. Ведь его работы притягивают и завораживают. Такой далекий и непознаваемый ненецкий край, кажется близким и осязаемым…