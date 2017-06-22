В Поморье увеличился размер пособий

В связи с повышением минимального размера оплаты труда, который с 1 июля составляет 7 800 рублей. в регионе повышается и минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет.

Размер пособий повышается при наступлении страхового случая после 1 июля 2017 года и при условии, что средний заработок гражданина за последние два года был ниже или равен МРОТ.

Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет в Архангельской области у работающих родителей, ушедших в отпуск по уходу за ребёнком не ранее июля этого года, теперь не меньше 3 744 рублей, в Северодвинске, Пинежском, Мезенском, Лешуконском районах — не менее 4368 рублей. При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребёнком остается на том же уровне: в Архангельской области — это 7 357 рублей 64 копейки, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах — 8583 рубля 92 копейки, - сообщает ИА "Регион 29".