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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/08/51695.html

Общество

В округе Варавино-Фактория отметили День рыбака

В округе Варавино-Фактория отметили День рыбака
По традиции праздник прошел на площади у Ломоносовского Дворца культуры. С самого утра здесь развернулась рыбная ярмарка: за товаром сразу выстроилась большая очередь. Пока родители закупали сельдь и треску, дети участвовали в веселых конкурсах, танцевали и вспоминали, какие моря есть на нашей планете. Всех желающих угощали поморской ухой. Продолжился праздник большим концертом.

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин поздравил тех, чья профессия связана с морем.

-  Рыбодобытчиков, рыбопереработчиков, а также тех, кто обеспечивает нелегкую работу моряков,  поздравляю с профессиональным праздником – Днем рыбака, - сказал он. – Семь футов под килем и полных тралов улова вам!

В День рыбака по традиции чествуют и поздравляют всех работников рыбопромышленной отрасли. За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли рыбакам были вручены благодарности губернатора, правительства области, администрации города и общественного совета округа Варавино-Фактория. Почетным знаком «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье» отмечен Сергей Петров. Он посвятил своей профессии почти сорок лет.

- Разве мог я выбрать другую профессию, кроме рыбака, если родился и вырос на Фактории? Конечно, нет, - рассказал он. – Чем рыбак отличается от моряка? Мы в море работаем в любой шторм, в любую погоду. Рыбак – это дважды моряк, есть такая пословица. Мне довелось побывать практически во всех морях, был и на севере, и на юге, и в Африке. А сейчас хожу на большом судне, которое называется «Арктика».

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