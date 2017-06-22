В округе Варавино-Фактория отметили День рыбака

По традиции праздник прошел на площади у Ломоносовского Дворца культуры. С самого утра здесь развернулась рыбная ярмарка: за товаром сразу выстроилась большая очередь. Пока родители закупали сельдь и треску, дети участвовали в веселых конкурсах, танцевали и вспоминали, какие моря есть на нашей планете. Всех желающих угощали поморской ухой. Продолжился праздник большим концертом.

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин поздравил тех, чья профессия связана с морем.

- Рыбодобытчиков, рыбопереработчиков, а также тех, кто обеспечивает нелегкую работу моряков, поздравляю с профессиональным праздником – Днем рыбака, - сказал он. – Семь футов под килем и полных тралов улова вам!

В День рыбака по традиции чествуют и поздравляют всех работников рыбопромышленной отрасли. За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли рыбакам были вручены благодарности губернатора, правительства области, администрации города и общественного совета округа Варавино-Фактория. Почетным знаком «За доблестный рыбацкий труд в Заполярье» отмечен Сергей Петров. Он посвятил своей профессии почти сорок лет.

- Разве мог я выбрать другую профессию, кроме рыбака, если родился и вырос на Фактории? Конечно, нет, - рассказал он. – Чем рыбак отличается от моряка? Мы в море работаем в любой шторм, в любую погоду. Рыбак – это дважды моряк, есть такая пословица. Мне довелось побывать практически во всех морях, был и на севере, и на юге, и в Африке. А сейчас хожу на большом судне, которое называется «Арктика».