О дате открытия кухни заблаговременно сообщат на сайте детской больницы и на информационных стендах в детских поликлиниках города.
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Суббота, 8 июля, 08:26
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/07/51687.html
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В Северодвинске закрывается на ремонт молочная кухня городской детской больницы
17 июля закрывается на ремонт молочная кухня северодвинской городской детской клинической больницы. На время ремонтных работ изготовление молочной продукции производиться не будет.
О дате открытия кухни заблаговременно сообщат на сайте детской больницы и на информационных стендах в детских поликлиниках города.
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza