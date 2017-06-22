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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/07/51686.html

Общество

Под Архангельском открылся экокультурный фестиваль "Тайбола"

Под Архангельском открылся экокультурный фестиваль "Тайбола"
Сегодня открылся Пятый международный экокультурный фестиваль на открытом воздухе «Тайбола. Восход полярного солнца». Он будет работать три дня.

Организаторы «колонизировали» участок на берегу Северной Двины на территории МО «Кехотское» Холмогорского района Архангельской области.

Главная цель «Тайболы» - вовлечение зрителей в процесс созидания. Кроме возможности увидеть выступления артистов, гости смогут принять участие в строительстве арт-объектов и посетить множество мастер-классов.

На пятой «Тайболе» вновь действуют строгие запреты на политическую и религиозную пропаганду, табакокурение, употребление алкоголя и других психотропных веществ. Традиционно, до и после проведения фестиваля его территория будет убрана, отходы частично сортированы, частично вывезены на полигон ТБО.

На мероприятие съехались артисты и мастера с Архангельской области, Москвы, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Зеленограда, Екатеринбурга и других городов.Во время фестиваля работают 7 тематических зон и более 30 локаций, организовано более 100 мастер-классов. Не обойдётся без конкурсной программы: будут выбраны самые оригинальные арт-объекты, состоятся конкурсы фан-арта и графического дизайна.

Отличные сувениры ждут гостей на ярмарке мастеров и ремесленников, а хорошая литература - в свободной библиотеке «Книжный шкаф».Впервые на фестивале построено «Поселение викингов», где норвежские и русские реконструкторы представят быт, кухню и традиции средневековых норманнов.«Тайбола» - это семейное событие, где взрослые и дети найдут занятие и развлечение по душе.

В течение четырёх лет «Тайбола» проводилась на добровольных началах. На мероприятии отсутствовали стены и входные билеты, все фестивальные объекты и площадки строили волонтёры. В этом году впервые введён организационный сбор. Устроители фестиваля объясняют это сокращением количества грантовых программ и повышенными требованиями к уровню комфорта гостей, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска.

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