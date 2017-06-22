Под Архангельском открылся экокультурный фестиваль "Тайбола"

Организаторы «колонизировали» участок на берегу Северной Двины на территории МО «Кехотское» Холмогорского района Архангельской области.
Главная цель «Тайболы» - вовлечение зрителей в процесс созидания. Кроме возможности увидеть выступления артистов, гости смогут принять участие в строительстве арт-объектов и посетить множество мастер-классов.
На пятой «Тайболе» вновь действуют строгие запреты на политическую и религиозную пропаганду, табакокурение, употребление алкоголя и других психотропных веществ. Традиционно, до и после проведения фестиваля его территория будет убрана, отходы частично сортированы, частично вывезены на полигон ТБО.
На мероприятие съехались артисты и мастера с Архангельской области, Москвы, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Зеленограда, Екатеринбурга и других городов.Во время фестиваля работают 7 тематических зон и более 30 локаций, организовано более 100 мастер-классов. Не обойдётся без конкурсной программы: будут выбраны самые оригинальные арт-объекты, состоятся конкурсы фан-арта и графического дизайна.
Отличные сувениры ждут гостей на ярмарке мастеров и ремесленников, а хорошая литература - в свободной библиотеке «Книжный шкаф».Впервые на фестивале построено «Поселение викингов», где норвежские и русские реконструкторы представят быт, кухню и традиции средневековых норманнов.«Тайбола» - это семейное событие, где взрослые и дети найдут занятие и развлечение по душе.
В течение четырёх лет «Тайбола» проводилась на добровольных началах. На мероприятии отсутствовали стены и входные билеты, все фестивальные объекты и площадки строили волонтёры. В этом году впервые введён организационный сбор. Устроители фестиваля объясняют это сокращением количества грантовых программ и повышенными требованиями к уровню комфорта гостей, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска.