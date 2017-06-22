В архангельских библиотеках работают летние читальные залы

Во многих округах Архангельска работают летние читальные залы, организованные библиотеками. В рамках Летнего марафона прямо на свежем воздухе для юных архангелогородцев устраиваются площадки, где можно почитать и поиграть, записаться в библиотеку и узнать много нового.

Так, с 4 июля в Привокзальной детской библиотеке №8 начал работу летний читальный зал «Лужайка-почитайка». Место и время встречи – игровая площадка у дома №4 на ул. Тимме, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов.

Варавинская детская библиотека №11 организовала на детской игровой площадке летний читальный зал «Журнальный калейдоскоп». Каждый вторник и четверг с 11 до 14 часов библиотека будет радовать архангелогородцев новыми интересными журналами, литературными викторинами и конкурсами рисунков на асфальте.

Библиотека № 7 Маймаксанского лесного порта ждёт ребят каждый вторник и четверг с 14 до 16 часов в «Летнем читальном дворике» на детской площадке за библиотекой.

«Острова чтения» открыла Библиотека № 17 округа Майская горка. Летний читальный зал будет работать до 28 июля по вторникам и четвергам с 12.30 до 14.00.

В Маймаксанской библиотеке №6 начал свою работу летний читальный зал «Книжная лужайка», который работает по понедельникам и средам с 11 до 14 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.