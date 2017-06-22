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Пятница, 7 июля, 20:12
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/07/51684.html
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Июль для жителей Архангельска станет богатым на события
Культурные центры приглашают горожан и гостей столицы Поморья на программы и вечера.
Подробную афишу можно посмотреть, пройдя по ссылке.
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