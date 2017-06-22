Зоны отдыха на архангельской набережной продолжают благоустраивать

До конца июля на набережной Северной Двины появятся необычные вазоны для декоративных деревьев, в планах – установка велопарковки.

Создание рекреационного комплекса ведется на нижней набережной неподалеку от памятника адмиралу Кузнецову.

- С момента презентации молодежного проекта главе города прошел месяц, и сегодня мы видим не просто 3D-модель, а комфортабельную и общедоступную зону отдыха. Основная часть конструкций установлена, сейчас проводятся работы по пропитке их водостойким составом, далее будут установлены вазоны, предложенные архитекторами как часть организации пространства. Это один из примеров, когда без затрат из городского бюджета удается благоустроить территорию, - отметил и.о. главы Архангельска Даниил Шапошников.

Спонсором проекта выступил завод клееной продукции ООО «Кардинал», предоставивший около 8 кубометров строганых пропитанных специальным защитным составом деревянных конструкций из доски и бруса. Сборкой изделий на месте установки занимается бригада АО «Отделстрой» и активисты молодежного движения, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.