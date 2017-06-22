В Поморье пройдёт акция «Подари «февроньку!»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в регионе пройдет акция «Подари «февроньку!».

В клубах молодой семьи, действующих во всех районах области, пройдут праздничные мероприятия, участникам которых будут вручены поздравительные «февроньки».

Символы праздника подготовил областной «Центр поддержки молодой семьи», и с их помощью каждый желающий сможет признаться своей половинке в любви, верности и преданности, - сообщает пресс-служба правительства области.

—Семья – это крепость, каждый элемент которой заложен с любовью, на прочный фундамент из верности. Важно беречь эту ценность. Любимые и дорогие люди должны быть всегда на первом месте! В этот трогательный день хочу пожелать всем хранить свой очаг и не позволять ему гаснуть, – поздравила всех с наступающим праздником директор центра Нэлла Пономарева.