В Архангельской областной больнице появился кабинет эрготерапии

По словам заведующей первым неврологическим отделением Нины Хасановой, в областной больнице находится большое количество пациентов, которые нуждаются в реабилитации – пациенты после травм, нейрохирургических операций и пациенты неврологического профиля.

Эрготерапия – реабилитация, направленная на восстановление утраченных функций движения рук с помощью специального оборудования.

—После болезни учиться всему нужно заново, — объяснила эксперт, — очень важно мобилизовать все функциональные системы, постараться максимально вернуть способность человека к самообслуживанию и в идеале – восстановить утраченные функции. С пациентом работают врачи-реабилитологи, неврологи, логопед, психолог. Специальные приспособления и тренажёры, безусловно, помогут в реабилитации.

В кабинете также установлена кухонная мебель с раковиной и посудой, чтобы пациент сразу начинал адаптироваться к тем условиям, которые его ждут дома, - сообщает пресс-служба правительства области.

—У нас есть успешный опыт ранней реабилитации в Первой городской больницы им. Е.Е. Волосевич, где после инсульта восстанавливаются более 60 процентов пациентов. Открытие кабинета в областной больнице – ещё один шаг в развитии реабилитации в Архангельской области, — уверена Ирина Подьякова, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения.