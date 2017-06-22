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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/07/51680.html

Общество

В Поморье пройдёт кинофестиваль «Пинега Vision 2017»

В Поморье пройдёт кинофестиваль «Пинега Vision 2017»
Всероссийский конкурс короткометражного кино «Пинега Vision 2017» стартует 10 и 11 июля в Архангельске, а с 12 по 17 июля будет проходить в Верколе (Пинежский район).

В актовом зале библиотеки им. Н.А. Добролюбова пройдет встреча с режиссёром, актёром, композитором Юрием Быковым, режиссёром и продюсером Алексеем Петрухиным.
Также будет организован семинар по вопросам презентации киноработ с целью привлечения инвесторов. Его проведет исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В Верколе участники «Пинега Vision» посетят мастер-класс Киноакадемии Баренцева региона и практический мастер-класс по кинопроизводству.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт всероссийский конкурс короткометражного кино. В нём примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска.

Одним из главных итогов фестиваля станут короткометражки, созданные участниками во время фестивальной программы, - сообщает прес-служба правительства области.

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