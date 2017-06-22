В Архангельске стартовал фотоконкурс "Открытый Север"

27 июня официально открылся долгожданный областной фотоконкурс "Открытый Север". Это конкурс для всех, кто любит Поморье и хочет заявить об этом. Не важно, любитель вы или профессионал - главное, чтобы фото отражало любовь к родному краю.

Конкурс продлится 2 летних месяца (с 27 июня по 25 августа), а итоги будут подведены 27 сентября.

Главной особенностью конкурса стала система выбора победителей, предполагающая отбор фотографий каждым членом жюри в отдельности. По итогам определяются самые популярные авторы и фотографии. Таким образом, можно будет увидеть, каким представляет себе «Открытый Север» каждый из членов жюри.

А участники узнают, с кем из «мэтров» их видение прекрасного совпадает. Количество номинаций осталось прежним — шесть. Тематика каждой теперь выстроена таким образом, чтобы привлечь внимание к определенным туристическим объектам и явлениям. Одна из номинаций посвящена Архангельску, другая — Белым ночам и Белому морю, третья — деревянному зодчеству, ещё одна — милой лесной глуши. В этом году организаторы также добавили номинацию — «Селфи с Открытого Севера».

Лучших фотографов и лучшие фотографии в этом году будут отбирать: министр Культуры Архангельской области Вероника Яничек, звезда телеканала «Россия» - журналист и путешественник Михаил Кожухов, официальный фотограф "National Geographic Россия" Андрей Каменев, основатель и руководитель российского фотоагентства и «ГеоФото» Вадим Штрик, руководитель туристического портала trip2rus.ru, представители средств массовой информации, блогеры и другие. В общей сложности 13 членов жюри.

Оперативную информацию о конкурсе всегда можно прочитать в группе Вконтакте, а также на сайте.