Фортыгин: За пять лет в рамках партпроекта «Детские сады – детям» создано 6 305 новых мест

«За время реализации проекта «Детские сады – детям» в стране построено, реконструировано и оборудовано более 5 тысячи детских садов по всей стране, более одного миллиона детей получили доступ к дошкольному образованию в соответствии с «майскими указами» Президента РФ».

Об этом заявила координатор партпроекта «Детские сады – детям», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

Поставлена задача – решить проблему обеспеченности яслями детей до 3-х лет. «Эти задачи, наряду с вопросами развития семейных дошкольных групп, дошкольных групп в вузах и на предприятиях, негосударственного сектора дошкольного образования и предстоит решать федеральному партийному проекту «Детские сады – детям», – сказала координатор проекта.

«Работе по ликвидации очереди региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное правительство уделяют особое внимание. За период с 2013 по 2016 годы в области создано 6 305 новых мест для детей дошкольного возраста. Чтобы обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Архангельской области действует партийный проект «Детские сады – детям» и принятая по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» программа по «Обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Архангельской области на 2016 – 2018 годы»», - сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин.

В рамках реализации «дорожной карты», утвержденной губернатором Архангельской области Игорем Орловым, например, в 2016 году создано 800 дополнительных дошкольных мест.

После завершения строительства открыты два здания детских сада на 400 мест, строительство которых было начато в рамках реализации федерального партийного проекта по модернизации региональной системы дошкольного образования (детский сад на 280 мест в Новодвинске открыт 1 сентября 2016 года, детский сад на 120 мест в городе Вельске открыт 19 октября 2016 года).

Новые детские сады приняли детей в Котласе, Мирном, в селе Яренск Ленского района, в поселке Березник Виноградовского района, в селе Пежма Вельского района.

За счет перепрофилирования и оптимизации площадей в детских садах, ранее используемых не по назначению, открыто 190 дополнительных дошкольных мест в Новодвинске и Архангельске.