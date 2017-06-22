Северян приглашают в крестный ход по берегу Белого моря

Крестный ход на родину капитанов, из Лапоминки в Патрекеевку, пройдет в Приморском районе Архангельской области 5—6 августа. Паломники преодолеют 22 километра.

Патракеевка — поселение, объединяющее несколько деревень на зимнем берегу Белого моря — Верховье, Кушкушара, Кадь, Куя, Козлы. В одной из них, Верховье, расположенной недалеко от святого Никольского озера, находился храмовый комплекс: церкви святителя Николая Чудотворца, Успения Пресвятой Богородицы и погост, где хоронили священников и щедрых благотворителей. Уже три года поморская деревня восстанавливает старинные церкви. В полуразрушенных стенах храмов верующие молятся о возрождении святынь. Многое уже сделано. Однако перед общиной стоит серьезная задача — церкви «под открытым небом» нужна кровля.

Патракеевку называют родиной капитанов. Здесь жили зажиточные люди, следовавшие древним традициям, сочетавшие занятия морским промыслом с хлебопашеством и животноводством. Об этом свидетельствуют обширные пашни, луга в окрестностях Патракеевки. Она славилась и судостроителями, здесь было две верфи, на которых строили крупные поморские суда. Кроме того, поселение издавна являлось центром обучения мореплаванию. Интересна и история общего образования в Патракеевке. Оно берет начало в XIX веке. Здесь были одноклассные министерские и женское училища, церковно-приходская школа для девочек, двухклассная мореходная школа и школа грамоты.

В советские годы жителей богатого поморского села раскулачили. Становление колхоза здесь шло трудно. Агитировать за советскую власть приезжал даже Аркадий Гайдар.

События XX века оставили на местных храмах свою разрушительную печать. Последнего священника этого некогда большого прихода три раза арестовывали за упорство, с которым он продолжал служить Богу и своим прихожанам. В последний раз его отправили в лагерь в возрасте 67 лет, там он и почил, - сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.