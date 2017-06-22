В Кенозерье пройдёт ассамблея школьных лесничеств

Мероприятие состоится со 2 по 6 августа в деревне Масельга, расположенной в Каргопольском секторе Кенозерского нацпарка.

Участие в мероприятии примут более 150 активистов школьных лесничеств Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелия, а также специалистов особо охраняемых природных территорий, органов государственного и муниципального управления, общественных природоохранных организаций, представителей лесного и нефте-бизнеса и научного сообщества.

В программе – интерактивные и дискуссионные площадки, презентации, мастер-классы, насыщенная экскурсионная программа по заповедному Кенозерью, а также конкурс, на котором выберут лучшее школьное лесничество региона.

Впервые на одной площадке встретятся и школьники, и взрослые, чтобы вместе разработать ипринять Декларацию прав природы. Кульминацией форума станут школьные парламентские экологические слушания, где молодёжный природоохранный парламент, состоящий из «Партии воды», «Партии земли», «Партии леса» и «Партии воздуха» представит свои предложения в итоговый документ, сообщает пресс-служба национального парка.