Транспортно-пассажирский терминал у МРВ будет перестроен

О том, что произойдёт с территорией у морского-речного вокзала в Архангельске рассказал директор департамента градостроительства Михаил Елагин.

- Терминал № 1 – тот, что расположен ближе к площади Профсоюзов – будет демонтирован. Соответствующее соглашение заключено между администрацией города и собственником объекта, при этом обозначен срок для проведения работ – до 1 сентября 2017 года, - сообщил Михаил Елагин.

Снос строения будет осуществлен силами и за счет собственника. Средств городского бюджета на эти цели потрачено не будет.

По поводу терминала № 2 с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на 3 года.

Терминал изменится как внешне, так и функционально.

- Собственнику объекта предстоит разработать документацию, предусматривающую не только сам транспортно-посадочный терминал, но и сопутствующие элементы инфраструктуры, в том числе озеленение, благоустройство, стоянку для автобусов. Таким образом, терминал должен обеспечивать все необходимые условия для ожидания пассажирами транспорта, - пояснил Михаил Елагин.

Как сообщила пресс-служба администрации города, на сегодняшний день проектная документация и заявление на разрешение строительства в администрацию от собственника объекта ещё не поступили.