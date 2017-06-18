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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/06/51666.html

Общество

Транспортно-пассажирский терминал у МРВ будет перестроен

Транспортно-пассажирский терминал у МРВ будет перестроен
О том, что произойдёт с территорией у морского-речного вокзала в Архангельске рассказал директор департамента градостроительства Михаил Елагин.

- Терминал № 1 – тот, что расположен ближе к площади Профсоюзов – будет демонтирован. Соответствующее соглашение заключено между администрацией города и собственником объекта, при этом обозначен срок для проведения работ – до 1 сентября 2017 года, - сообщил Михаил Елагин.

Снос строения будет осуществлен силами и за счет собственника. Средств городского бюджета на эти цели потрачено не будет. 

По поводу терминала № 2 с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на 3 года.

Терминал изменится как внешне, так и функционально.

- Собственнику объекта предстоит  разработать документацию, предусматривающую не только сам транспортно-посадочный терминал, но и сопутствующие элементы инфраструктуры, в том числе озеленение, благоустройство, стоянку для автобусов. Таким образом, терминал должен обеспечивать  все необходимые условия для ожидания пассажирами транспорта, - пояснил Михаил Елагин.

Как сообщила пресс-служба администрации города, на сегодняшний день проектная документация и заявление на разрешение строительства в администрацию от собственника объекта ещё не поступили.

Сегодня 16:21

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может и не от них уже поступит..., сегодня 16:59

Как сообщила пресс-служба администрации города, на сегодняшний день проектная документация и заявление на разрешение строительства в администрацию от собственника объекта ещё не поступили. ****************************************************************************** АрхСвобода пишет Сегодня перед рейдерами стоит следующая задача — Отжим бизнеса пассажирских перевозок в Архангельске. Официальный объем 1 миллиард рублей в год. Неофициальный до 3 миллиардов рублей. Здесь расклад такой: 80% всех перевозок сейчас принадлежат, еще с ниловских времен (Нилов, ОПГ Соломбальская) двум прощелыгам — Рогатых и Родину (Р&Р) 20% — остальным участникам рынка перевозок. В ближайшее время Р&Р полностью лишаться бизнеса. Их долю тоже поделят также справедливо. По известной схеме… — 33% перевозок — Ф&Ф Компани, — 33% перевозок – Иванову-Орлову, — 33% перевозок оставят местным мужикам. Т.е местным мужикам, вместо 20%, перепадет 33% из доли Р&Р. Кстати… Незаконно построенные здания у МРВ принадлежат Р&Р. …Как-то один из Архангельских перевозчиков — Белокоровин (Кличка — Эрни, ОПГ Соломбальская) обозлился на конкурентов и первым сказал — их надо сносить… Теперь есть уже и решение суда о сносе. …Мы будем долго смеяться, когда, после захвата Ф&Ф Компани и ОПГ Птички перевозок в Архангельске, здания перейдут в их собственность, и скандалы вокруг них прекратятся.
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