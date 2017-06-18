В школах Архангельска полным ходом идёт подготовка к новому учебному году

Всего на капитальный ремонт школ из городского бюджета в этом году выделено около 28 миллионов и дополнительно 12 миллионов рублей для того, чтобы открыть дошкольные группы для 95 детей.

В школах Архангельска проведут ремонты спортивных залов, столовых, учебных кабинетов, систем освещения, систем отопления. В ряде учреждений уже покрашены стены, кабинеты, коридоры и залы.

- Идет капитальный ремонт двух кабинетов, аналогичные работы запланированы еще в одном. Кроме того, косметически ремонтируем стены в кабинетах и в коридорах, красим радиаторы. Устанавливается защита на радиаторы, в кабинете технологии будут идти работы по циклевке пола. Наш малый зал уже отремонтирован косметически. Работы идут активно, - отметила директор школы №35 Елена Сидорук.

В августе в школе завершатся также работы по замене окон и счетчиков теплоэнергии, ремонту освещения спортивного зала и туалетов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В школе № 14 в августе запланированы работы по ремонту кровельного покрытия. В июле-августе в школе № 60 отремонтируют канализацию. В школе №70 уже завершен ремонт освещения спортивного зала, работы по ремонту тамбура зала запланированы на июль. Школа №10 в конце августа установит ограждения. В школе №48 на острове Хабарка отремонтируют крыльцо.

Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова подчеркнула, что все запланированные работы будут закончены к 1 сентября.

- Что касается капитального ремонта, то в этом году он пройдет в пяти школах и пяти детских садах, а в остальных образовательных учреждениях проводятся обследования и готовится проектно-сметная документация, - отметила Светлана Скоморохова.