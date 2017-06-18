Блогер Варламов поднимает архангельский трафик

Архангельским блогерам, похоже, надо быть более тщательными в выборе тем. А то пишут-пишут, а читают их от силы человек 30-50. А вот столичный "франт" Илья Варламов как не напишет про Архангельск - весь Интернет сотрясается перепостами и обсуждениями.

На сей раз Илья вновь вспомнил свой двухлетний визит в Архангельск и выдал: "Сейчас расскажу вам страшную сказку про неправильный климат... Уже два года я не был в Архангельске... Даже интересно, как там дела? Вдруг порядок навели! И вот недавно мне прислали письмо с фотографиями одной архангельской улицы. Ощущение такое, как будто еще совсем недавно там шла настоящая война... Дороги раскатаны тяжелыми броневиками, асфальт весь в ямах от разорвавшихся снарядов, на обочинах стоят брошенные покореженные автомобили, а рядом с ними валяются куски бетона и другой строительный мусор, вероятно, от разрушенных зданий».

В конце июня мы уже упоминали блогера Варламова. Тогда он привел строки из послания советских комсомольцев Архангельска 1967 года своим потомкам через 50 лет. Варламов откровенно поиронизировал над светлыми мыслями бывших комсомольцев и нынешним состоянием Архангельска.

Растущий блогер и начинающий эксперт "Двины-Информ" Фекла Помидорова с Варламовым не согласна. "А что плохого в Архангельске? Грязь, плохие дороги и ветхое жилье? Так это вполне нормально для Севера, превращаемого в край вахтовиков. У нас тут даже памятники и пушки "фонят", что уж говорить про проспиртованных и задушенных нищетой людей. Я предлагаю Варламову инвестировать в Архангельск миллион долларов и доказать всем, что можно сделать из ммм конфетку! Готова в своем блоге информационно поддержать Илью!"

Надеемся, что новый архангельский блогер в ближайшее время затмит столичного корифея и мы наконец-то будем читать и обсуждать местный "продукт".