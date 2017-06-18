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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/06/51654.html

Общество

Губернатор Югры наступает на пятки САФУ

Губернатор Югры наступает на пятки САФУ
Издание Ura.ru опубликовало материал под названием "Комарова бросает вызов Архангельску". Речь в нем идет о борьбе за научное изучение Арктики. Эксперты отмечают, что удар придется по главной научной и образовательной кузнице кадров - Северному Арктическому федеральному университету.

Свое завяление губернатор ХМАО Наталья Комарова сделала в рамках Северного форума в Ханты-Мансийске. Она заявила, что научно-инновационный комплекс Сургута будет использоваться в освоении Арктической территории. Важную роль должны сыграть подготовленные кадры и создаваемые ими прорывные технологии, а центром подготовки кадров как раз готова стать Югра.

На выступление Комаровой уже отреагировал губернатор соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который ранее предполагал, что подобный научный центр будет образован в ЯНАО. 

«Масштаб проекта шире, и в нем мы не конкуренты с Ямалом, а партнеры», — уверен исчтоник агентства Ura.ru в правительстве Югры. По мнению источника, проект Натальи Комаровой действительно выглядит скорее вызовом Архангельской области, нежели соседнему округу. "Архангельский Северный Арктический федеральный университет (САФУ) долгое время считается единственной научно-инновационной базой страны в освоении Арктических территорий. На прошедшем Арктическом форуме, где были и Наталья Комарова, и Дмитрий Кобылкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял о развитии своего университета как первой площадки по изучению Арктики", - отмечает Ura.ru.

Стоит отметить, что борьбу за лидерство в научном изучении Арктики ведет также Мурманск. Губернатор области Марина Ковтун добилась присвоения Мурманскому университету статуса арктического. В самом САФУ, к слову, дела обстоят не лучшим образом, ученые и преподаватели жалуются на низкие зарплаты и забюрократизированность. В то же время в САФУ продолжается проект "Плавучий университет", направленый на изучение Арктики. Проект в очередной раз стартует на днях. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 11:30

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