В субботу на дороги Архангельска нанесут разметку

Вчера мэрия заключила контракт с компанией «РСО-Д», которая победила в соответствующем аукционе, предложив минимальную цену за выполнение работ.

Подрядчик планирует приступить к нанесению маркировки в ближайшую субботу, когда синоптики прогнозируют сухую погоду. Работы по маркированию линий сначала будут проводиться в Северном и Маймаксанском округах, затем в Соломбале и в центре Архангельска, позже – в округах Майская горка и Варавино-Фактория. Обновление же разметки пешеходных переходов, напротив, начнется с центра города.

- Гарантийный срок по разметке, нанесенной краской, составляет полгода, холодный и термопластик должны служить год. Мы будем брать пробы материалов, оценивать светоотражающие свойства. В декабре, когда асфальтовое покрытие еще хорошо видно, маркировка краской должна быть четкой – комиссия будет отслеживать соблюдение гарантийных обязательств. Следующим летом проверка будет проводиться на участках, где нанесен пластик, - пояснил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов - начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин.

Условиями контракта предусмотрено, что на пешеходных переходах у образовательных учреждений должен использоваться пластик, чтобы разметка служила безопасности детей в течение всего следующего учебного года, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.