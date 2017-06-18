В Октябрьском округе приводят в порядок газоны и территории вдоль проезжей части

Большая территория была выкошена в первой половине дня вдоль пр. Обводный канал, после чего рабочие приступили к приведению в порядок ул. Попова и ул. Логинова.

- На пересечении Набережной Северной Двины и ул. Логинова традиционно 8 июля проводятся праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Этот участок мы приводим в порядок непосредственно перед праздником, чтобы он выглядел максимально опрятным и ухоженным. Ранее покос травы производился на ул. Логинова от пр. Троицкий до пр. Ломоносова, сегодня – от набережной до пр. Троицкий, а затем от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал, - пояснил глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.

В соответствии с контрактами покос в Октябрьском округе будет осуществляться в течение всего лета, вплоть до 31 августа.