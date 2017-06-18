Новости дня

В субботу на дороги Архангельска нанесут разметку

В Октябрьском округе приводят в порядок газоны и территории вдоль проезжей части

В Северодвинске пройдёт фестиваль молодых семей

Китайские актеры знакомятся с историей Русского Севера

Мобильная версия 16+

Среда, 5 июля, 17:50

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/05/51645.html

Общество

В Северодвинске пройдёт фестиваль молодых семей

В Северодвинске пройдёт фестиваль молодых семей
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Фестиваль пройдёт в Приморском парке с 11.00 до 14.00.

На его территории развернётся «Семейный городок», в котором участникам праздника будет предложено оформить прописку. Получив карту города, они смогут пройтись по бульвару Крепости семьи, площади Спорта, проспекту Любви, переулку Знания, авеню Развития, бродвею Творчества, Beautiful-стрит, аллее Отдыха и улице Чистоты. 


Как сообщает пресс-служба администрации Северодвинска, на каждой площадке импровизированного города их будут ждать:

- танцевальные и творческие мастер-классы;

- презентации семейных клубов и объединений Северодвинска; 

- спортивные и игровые программы от аниматоров проекта «Солнечный двор» и студии детских праздников;

- фотозоны;- мастер-классы по плетению косичек для мам и дочек и укладке волос для пап и сыновей;

- аквагрим;- розыгрыши от спонсоров.

Также молодые супруги и родители с детьми смогут поучаствовать в криошоу - научном представлении с жидким азотом, в акции по обмену детскими книжками «Добрый буккроссинг», в конкурсе рисунков на асфальте.

Сегодня 16:27

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Китайские актеры знакомятся с историей Русского СевераСегодня 16:02

В Архангельск зайдет круизный лайнер "Нотика"Сегодня 13:05

80 лучших людей Архангельской области: Григорий ПросянкинСегодня 10:22

Выпускник из Архангельска сдал ЕГЭ на максимальные 300 балловВчера 12:47
11 комментариев

В Киеве скончался гроссмейстер, начинавший карьеру в АрхангельскеВчера 10:48

Общество

В субботу на дороги Архангельска нанесут разметкуСегодня 16:31

В Октябрьском округе приводят в порядок газоны и территории вдоль проезжей частиСегодня 16:29

Китайские актеры знакомятся с историей Русского СевераСегодня 16:02

Юная жительница Онеги победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»Сегодня 15:53

В Северодвинске появятся новые светофорыСегодня 14:25

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В субботу на дороги Архангельска нанесут разметку

В Октябрьском округе приводят в порядок газоны и территории вдоль проезжей части

Китайские актеры знакомятся с историей Русского Севера

Юная жительница Онеги победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Совет директоров АЦБК принял решение увеличить зарплату на 5%

На ЛДК-3 в режиме тестирования запущены лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах

Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК

Коряжма в субботу широко отметит 25-летие Группы «Илим»

Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области

"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

В Пинежском районе нетрезвый водитель Chevrolet столкнулся с трактором

В Плесецком районе водитель и пассажир мопеда получили травмы в ДТП

В Северодвинске задержан пьяный водитель

Участковый из Коноши утаил кражу шифера

В Пинеге во время пожара погибли двое мужчин

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выступила на Первенстве Северо-Запада

Около 250 спортсменов примут участие в чемпионате СЗФО по пожарно-прикладному спорту

Северодвинские школьники активно отдохнули в первый летний месяц

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля

В Архангельске отметят День Новодвинской крепости

По инициативе «Единой России» библиотека Верхней Тоймы получила средства на издание книги «Победители»

Детский писатель из Москвы встретится с архангельскими читателями
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru