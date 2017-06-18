В Северодвинске пройдёт фестиваль молодых семей

Фестиваль пройдёт в Приморском парке с 11.00 до 14.00.

На его территории развернётся «Семейный городок», в котором участникам праздника будет предложено оформить прописку. Получив карту города, они смогут пройтись по бульвару Крепости семьи, площади Спорта, проспекту Любви, переулку Знания, авеню Развития, бродвею Творчества, Beautiful-стрит, аллее Отдыха и улице Чистоты.



Как сообщает пресс-служба администрации Северодвинска, на каждой площадке импровизированного города их будут ждать:

- танцевальные и творческие мастер-классы;

- презентации семейных клубов и объединений Северодвинска;

- спортивные и игровые программы от аниматоров проекта «Солнечный двор» и студии детских праздников;

- фотозоны;- мастер-классы по плетению косичек для мам и дочек и укладке волос для пап и сыновей;

- аквагрим;- розыгрыши от спонсоров.

Также молодые супруги и родители с детьми смогут поучаствовать в криошоу - научном представлении с жидким азотом, в акции по обмену детскими книжками «Добрый буккроссинг», в конкурсе рисунков на асфальте.