Юная жительница Онеги победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

В очном этапе участвовало более 150 авторов проектов со всех уголков России. Архангельскую область представили воспитанницы научно-исследовательского клуба «Поиск» из Онеги Зохра Джафарова, автор проекта «Очистка питьевой воды от анионов хлора различными фильтрами» и Евгения Иконникова, автор проекта «Анализ целесообразности использования иван-чая в качестве импортозамещающего продукта на территории Российской Федерации».
Зохра Джафарова стала победителем в номинации «Мой город», - сообщает пресс-служба регионального правительства.