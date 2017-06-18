В Архангельске состоится конкурс «Моё первое авто»

В День семьи, любви и верности в Архангельске пройдет городской конкурс детских колясок и трёхколёсных велосипедов «Моё первое авто».

Для участия в конкурсе колясок необходимо красочно и оригинально украсить коляску или трёхколёсный велосипед своего малыша, используя любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности для окружающих, в соответствии с номинациями конкурса: «Удивительная коляска», «Техно-экипаж», «Мама, папа, я - сказочная семья».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все конкурсные работы будут представлены 8 июля в 14 часов на праздничном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности в «Параде детских колясок», там же состоится награждение семей-призёров конкурса, вручение памятных подарков и сувениров.