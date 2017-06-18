В Архангельске начался ремонт дорог на Троицком проспекте

Сотрудники архангельского городского специализированного управления механизации ночью преступили к ремонту дорог на Троицком проспекте: ямы и колдобины, общей площадью 1915 квадратных метров, залатают на участке от улицы Карла Либкнехта до площади Профсоюзов.



А специалисты организации «Ремикс» проведут работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на улице Гагарина – участок от Кузнечевского моста до проспекта Обводный канал. Этот же подрядчик устранит дефекты на улице Бадигина, а также на улице Гагарина от проспекта Обводный канал до улицы Тимме с учётом кругового движения у здания Швейной фабрики.

Кроме того, в порядок будет приведён проезд по улице Белогорской и участок дороги на улице Силикатчиков. Работы здесь будет выполнять подрядная организация ООО «Автодороги», - сообщает пресс-служба городской администрации.