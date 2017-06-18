В лагере «Орленок» под Онегой открылась профильная поисковая смена

В детском оздоровительном лагере «Орленок» в Онежском районе начала работу военно-поисковая смена «Нам память досталась в наследство!».

Более 150 мальчишек и девчонок из разных муниципальных образований Архангельской области будут не только отдыхать. Ребята пройдут обучение по таким дисциплинам как туристская подготовка, стрельба из пневматической винтовки, военная археология и многое другое.

Начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Иван Жернаков отметил, что на протяжении многих лет правительство Архангельской области поддерживает проведение в летних оздоровительных лагерях региона военно-патриотических смен. Проведение смены «Нам память досталась в наследство!», которая начинает работу в Онежском районе в лагере «Орленок», поддержано в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию, а также с помощью системы грантов.

«В ходе смены дети будут не только отдыхать. Их ждет насыщенная образовательная программа. Запланировано проведение различных мастер-классов, туристическая подготовка, военная археология, работа с металлоискателем, щитом, стрельба из пневматической винтовки, скалодром и другие мероприятия. Самым зрелищным станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, в которой примут участие дети», - сообщила Председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая.

На большом построении всех участников смены Елена Недзвецкая за организацию и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» была отмечена благодарностью губернатора Архангельской области.

Добавим, что в детском лагере «Северный Артек» в Холмогорском районе проходит профильная смена в рамках юнармейского движения.