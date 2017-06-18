В отдельных районах гроза с ливнем. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +9,+14°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 5 июля, 11:29
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/05/51628.html
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5 июля в Поморье вернутся дожди
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь.
В отдельных районах гроза с ливнем. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +9,+14°, днем +19,+24°, - сообщает Северное УГМС.
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