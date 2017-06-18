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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/04/51625.html

Общество

Во всех дворах Архангельска будет скошена трава

Во всех дворах Архангельска будет скошена трава
Первый этап покоса травы завершён в Северном округе, всего скошено 81 000 квадратных метров. Покос шёл вдоль трёх улиц – Добролюбова, Кировской и Ильича. Аналогичная ситуация и в Октябрьском округе.

В Ломоносовском округе работы в этом году выстраиваются многоступенчато. Причина – неравномерный рост травы на разных участках. Подрядчику пришлось позже приступить к работам, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

С центральных магистралей и парков начинается покос травы и в округе Майская горка: специалисты приступил к работам на Московском проспекте, улице Галушина и в парке на пересечении улиц Галушина и Карпогорской. Работы по покосу травы пройдут также во всех архангельских дворах. 

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