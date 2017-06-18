Кенозерский национальный парк приглашает волонтеров для реставрации памятников

Помочь сотрудникам парка в сохранении памятников деревянной архитектуры добровольцы смогут с 6 по 14 августа. В это время на территории Кенозерья будет работать палаточный лагерь «Часовенный рай». Вступить в него могут все желающие старше 18 лет.

Помимо обновления прекрасных часовен Кенозерья, волонтёры смогут посетить экскурсионные маршруты – прокатиться по акватории Кенозера на теплоходе, посетить музеи, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам и познакомиться с местными жителями, сообщает пресс-служба нацпарка.

Добровольцы самостоятельно оплачивают проезд до железнодорожной станции Плесецкая и обратно.

Заявку на участие можно отправить по e-mail: pr@kenozero.ru, а также по телефонам: 8 (8182) 28-65-23, 8 (931) 409-31-33, 8 (950) 661-52-49.