До открытия фестиваля «Тайбола. Восход полярного солнца» осталось три дня

Международный фестиваль под открытым небом «Тайбола. Восход полярного солнца – 2017» откроется уже в эту пятницу.

На главной сцене выступят музыканты из разных уголков России и зарубежных государств: рок, хип-хоп, фолк, этно, джаз, фьюжн – удовольствие получат поклонники самых разноплановых направлений. Участие в фестивале также примут коллективы уличных театров, артисты шоу света и пластики, ансамбль ритма и голоса и,конечно же, танцоры.

Для гостей фестиваля подготовлено более 100 мастер-классов, которые представят умельцы народных промыслов и художники из разных городов, фитнес-тренеры и танцоры. Ткачество, мезенская роспись, народная кукла, плетение мандал, художественный пленер и другие направления творчества смогут освоить посетители этого шатра.

Также участников фестиваля ждут полевой кинолекторий, баталии реконструкторов, конкурсы воздушных змеев, графического дизайна и арт-объектов, большая семейная зона и палаточный городок, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Фестиваль будет проводиться с 7 по 9 июля в Холмогорской районе на территории МО «Кехотское» на берегу Северной Двины, - пишет портал "Правда Севера".