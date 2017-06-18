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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/04/51623.html

Общество

До открытия фестиваля «Тайбола. Восход полярного солнца» осталось три дня

До открытия фестиваля «Тайбола. Восход полярного солнца» осталось три дня
Международный фестиваль под открытым небом «Тайбола. Восход полярного солнца – 2017» откроется уже в эту пятницу.

На главной сцене выступят музыканты из разных уголков России и зарубежных государств: рок, хип-хоп, фолк, этно, джаз, фьюжн – удовольствие получат поклонники самых разноплановых направлений. Участие в фестивале также примут коллективы уличных театров, артисты шоу света и пластики, ансамбль ритма и голоса и,конечно же, танцоры.
Для гостей фестиваля подготовлено более 100 мастер-классов, которые представят умельцы народных промыслов и художники из разных городов, фитнес-тренеры и танцоры. Ткачество, мезенская роспись, народная кукла, плетение мандал, художественный пленер и другие направления творчества смогут освоить посетители этого шатра.

Также участников фестиваля ждут полевой кинолекторий, баталии реконструкторов, конкурсы воздушных змеев, графического дизайна и арт-объектов, большая семейная зона и палаточный городок, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Фестиваль будет проводиться с 7 по 9 июля в Холмогорской районе на территории МО «Кехотское» на берегу Северной Двины, - пишет портал "Правда Севера". 

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