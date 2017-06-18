В Поморье пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

Традиционно 8 июля в ЗАГСАХ области будут чествовать молодожёнов и юбиляров супружеской жизни.

Так в Ленском, Шенкурском, Верхнетоемском и Виноградовском отделах ЗАГС пройдут торжественные церемонии вручения медалей «За любовь и верность» самым крепким и дружным семьям.

Тематические выставки о любви откроются в Ленском, Котласском, Коряжемском и Холмогорском отделах, а в Онеге во время бракосочетания молодых ждут гадания на ромашках, а гостией молодожёнов – праздничные «февроньки».

Поздравления, праздничные буклеты и букеты из ромашек в День семьи, любви и верности также вручат новобрачным в Каргопольском, Пинежском и Котласском ЗАГСах.

Кроме того, в Холмогорах торжественные регистрации брака пройдут в фольклорном стиле: молодых на празднике будут встречать сами Пётр и Феврония, а в Шенкурске молодожёны и их гости примут участие в свадебном флешмобе.

Большой районный праздник «Ромашковое счастье» для юбилейных пар разных лет 8 июля пройдёт и в Коноше. Подобное мероприятие состоится также в Мезени и Каргополе, сообщает пресс-служба регионального агентства ЗАГС.