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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/04/51620.html

Общество

Выпускник из Архангельска сдал ЕГЭ на максимальные 300 баллов

Выпускник из Архангельска сдал ЕГЭ на максимальные 300 баллов
Фото пресс-службы регионального правительства
Выпускник архангельской школы № 45 Леонид Ходасевич показал блестящий результат, сдав три выпускных экзамена на максимальные 300 баллов. По всей России чуть более 20 ребят смогли достичь такой высокой планки. Для них даже был введён в обиход термин «мультистобалльники».

Выпускника школы № 45 вполне можно назвать архангельским Ломоносовым. Но в отличие от великого земляка в столичные вузы он не торопится.

Несмотря на то, что сейчас для Леонида Ходасевича открыты двери всех университетов России, окончательное решение о собственном будущем он ещё не принял. Вполне возможно, что он будет продолжать обучение в одном из вузов Архангельска. А вот стратегическое направление приложения собственных сил уже вполне очевидно – юриспруденция.

В рамках подведения итогов аттестации выпускников школ с Леонидом Ходасевичем встретился министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. 

— Независимо от выбора вуза я готов предложить учебную практику в нашем министерстве или в подведомственных ему учреждениях. Мы заинтересованы в том, чтобы вы продолжили получение качественного образования, – обратился к выпускнику Игорь Скубенко.

Леонид Ходасевич рассказал о своей подготовке, которая дала абсолютно потрясающий результат. На высокие результаты он, конечно, рассчитывал, но итоги приятно поразили.

— Никакого секрета нет – просто готовьтесь! Я начал работать за полгода. Честно скажу, что это был очень неблагоразумный шаг. Я советую готовиться к ЕГЭ за два года, сразу как только началось обучение в 10-м классе, – отметил мультистобалльник из Архангельска.

Что касается психологии, которая играет немаловажную роль на ЕГЭ, то, по словам Леонида, перед экзаменом по обществознанию он больше всего боялся именно его заданий. Но оказалось, что вопросы вполне по силам, и настала очередь переживать за ЕГЭ по истории. Ситуация повторилась.

В итоге самым непростым оказался ЕГЭ по русскому языку. Впрочем, это не помешало успокоиться, собраться и продемонстрировать результат, который вошёл в историю регионального образования, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Напомним, в этом году экзамены сдавали более 5 600 юных северян. Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев. Оценку в 100 баллов получили 76 человек. Качественно повысились и результаты по большинству предметов. Например, в регионе существенно выросло число ребят, получивших оценку в диапазоне от 80 до 99 баллов.

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Комментарии
Гость, сегодня 13:48

МОЛОДЕЦ!!! А всё говорят у нас система образования плохая. Кто хочет, тот добьётся успеха. И педагогам, конечно, огромная признательность!

Эсквайр, сегодня 14:36

…хорошие мозги нынче в цене и потому парня наверняка уже заметили и будут за ним "охотиться" корыстолюбивые дяди с тугими кошельками, парню и его родителям предстоит еще познать огромную силу денег. Устоят ли?… короче, вовсе не факт, что этот мальчик - приобретение для АО
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