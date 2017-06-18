Свежий номер газеты «Правда Севера» уже в киосках

С 1-го июля на десять процентов подросли тарифы архангельского «Водоканала». Если хотите узнать – куда уходят средства со счётов этого предприятия, читайте корреспонденцию «Вода и деньги».

Можно ли жить без свалок? Ликвидация действующих свалок Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района станет возможной после введения в эксплуатацию современного мусороперерабатывающего комплекса. Когда и как это произойдет? Об этом – в материале «Жизнь без свалок».

На прошлой сессии гордумы прозвучали такие цифры: ОАО «ТГК-2» обеспечивает 90 процентов всей тепловой нагрузки Архангельска. При этом, резерв мощности в зоне теплоснабжения «ТГК 2» составляет 99,1 процента и является критическим. Как городу жить и обогреваться при таком раскладе? Статья, в которой продолжается тема теплоэнергетики Архангельска, называется «Хуадянь» не пришла. А нам здесь жить».

«Счастье близко. Относительно недорого». Так озаглавлено послесловие к вековому юбилею Котласа, которому на самом деле 444 года, и он старше Архангельска. И, который был частью большого торгового пути, когда и пути то никакого не было, а одно бездорожье…

Медицинскую тему продолжает рассказ о людях, которые по своему предназначению должны быть незаметны. В нашем случае речь идет о хозслужбе Первой городской клинической больницы, которой руководит Тамара Харченко, заместитель главного врача по организационно-хозяйственным вопросам, заслуженный работник здравоохранения РФ. Публикация называется «Из когорты Волосевич».

Архангельск продолжает заглядывать за горизонт большой науки и осваивать Марс. На этот раз Елена Гинтова, выпускница Высшей инженерной школы САФУ, с оценкой «отлично», защитила магистерскую диссертацию «Проекты космической архитектуры», разработав проект станции на Марсе. Она изучила весь мировой опыт в этом деле, в частности американский, и предложила свое решение строительства жилья на Марсе. Как говорят эксперты – у нее получилась полноценная марсианская станция со всеми инженерными решениями и использованием современных материалов. Подробности – в материале «Свой «домик» на Марсе».

«Возвращение шхуны «Запад» – так называется корреспонденция, в которой «Правда Севера» вновь обращается к теме, казалось бы, навсегда потерянной для Архангельска шхуны. Вернуть её намерены выпускники Архангельского мореходного училища, которые именно на этом учебном судне впервые в жизни выходили в море. Как они намерены это сделать, читайте в свежем номере газеты.

В 2000 году гостем школы Бурчевского был Тур Хейердал. Выступая перед педагогами, он сказал: «Мы с женой объехали весь мир, но такого оригинального учебного заведения для детей не видели нигде». Владимир Николаевич Бурчевский 50 лет посвятил народным ремёслам, 40 лет – работе с детьми. И продолжает дело своей жизни, несмотря на то, что ушел на пенсию. Уже в его новом качестве с ним встретился Сергей Доморощенов, чтобы поговорить о жизненных ценностях. Интервью называется «Кто же, если не Бурчевский?!»

«Про лень и картошку» – прочитайте обязательно, если у вас есть хоть маленький клочок земли. Если нет – все равно прочитайте. И вы узнаете, как, будучи ленивым человеком, можно собрать двойной урожай этого важного для нас овоща. Так делает наш постоянный «ленивый» автор из Котласа Вячеслав Чиркин – писатель, печник, а ещё и дачник. Как бы там ни было, но на его огороде. в это непогожее лето, картошку уже можно окучивать. А скоро и копать.

В Каргопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов много жизни и любви. И мало слёз. Трогательный репортаж, казалось бы, из такого невеселого места, называется «Она ему вяжет свитера, а он её развлекает…» Здесь люди встречают свою любовь, женятся, но самое важное здесь они видят настоящую заботу. Почитайте для того, чтобы снова поверить в человечество.

А вот – другой пример. В Няндомском районе инвалида-колясочника отказались переселять из аварийного дома. Сергей Акимов живёт в полупустом доме в посёлке Шалакуша. Почти все жильцы этого дома, отчаявшись дождаться решения квартирного вопроса, давно ушли. Акимову идти некуда. Да и не может он ходить. А еще этой зимой он отморозил себе больные ноги. В окно он может наблюдать, как в новом доме, где он надеялся получить квартиру – тот строился также и для инвалидов, подъемниками играют дети. Ни один инвалид туда не вселился. Материал Натальи Парахневич называется «Некуда бежать».

Но еще немного оптимизма. В Подюге Коношского района живет героиня известного фильма режиссёра Лидии Бобровой «Бабуся», которая отмечает 80 летие. Она же и актриса этого фильма. Лидия Павловна Шубина очень колоритно рассказывает о съемках и своей короткой актерской славе. Публикация Олеси Кокориной называется «В кино работать труднее, чем в колхозе».

Галина Титова, заведующая отделом библиотечного развития областной библиотеки имени Добролюбова, ведущая рубрики «Вкус чтения с Добролюбовкой» продолжает знакомить архангельских читателей с новинками современной литературы. На этот раз представлены: житейская повесть, литературная сказка, семейная сага, антиутопия… Обзор называется «Бездорожье небес».

Самый удобный способ вовремя получить свою «Правду Севера» – это оформить на газету подписку. При этом идти на почту вовсе не обязательно. Теперь выписать газету с доставкой до почтового ящика можно через Интернет.

Просто переходите по ссылке https://podpiska.pochta.ru/press/П4182 , регистрируйтесь и оплачивайте подписку карточкой. Если вам этот способ не подходит, то можно и по старинке: в любом почтовом отделении Архангельской области. Подписной индекс издания П4182.