Горячей воды в Архангельске не будет дольше, чем планировалось

В связи с производством работ ОАО «ТГК-2» требуется продление сроков отключения части потребителей от горячего водоснабжения

По уточненным данным Архгортеплосетей – структурного подразделения ОАО «ТГК-2», в ряде домов, отключенных от ГВС по графику с 26 июня по 3 июля, горячее водоснабжение будет восстановлено с 11 часов 6 июня.

Задержка вызвана необходимостью проведения работ в тепловой камере ТК-38 на перекрёстке ул. Воскресенская и ул. Тимме.

В списке – дома по ул.23-й Гвардейской дивизии, 4, 6, 6, корп.1, 6, корп.2, 8, 10, 10, корп.1, 10, корп.2, 12, 14; пр. Дзержинского, 1, 1, корп.1, 1, корп.2, 1, корп.3, 1, корп.4, 3, 3, корп.1, 3, корп.2, 3, корп.3, 3, корп.4, 5; пр. Московский, 17; пр. Обводный.

канал, 2, 4, 8, 8, корп.5, 10, корп.5, 12; ул. Павла Усова, 45, корп.1, 45, корп.1; ул. Северодвинская, 82, 82, корп.1, 84; ул. Смольный Буян, 21, 23, 25, 25, корп.1; ул. Стрелковая, 4, 4, корп.1; ул. Тимме, 1, 1, корп.1, 2, 2, корп.2, 2, корп.3, 2, корп.4, 3, 4, 4,

корп.2, 4, корп.3, 4, корп.4, 5; ул. Урицкого, 47, 49, 49, корп.1, 49, корп.2, 50, 51, 51, корп.1, 52, 54, 54, корп.1, 56, 68, 68, корп.1, 68, корп.2, 68, корп.3, 70; ул. Учительская, 65, 67; ул. Шабалина, 4, - сообщает пресс-служба горадминистрации.