В Вельске прошел чемпионат области по мотокроссу

Около ста спортсменов приняли участие в ежегодном открытом чемпионате Архангельской области по мотокроссу. В этом году в Вельск приехали спортсмены из пяти регионов России.

— Поздравляю всех любителей острых ощущений, адреналина и высоких скоростей с этим ярким спортивным праздником. Уверен, что сегодня гонщики покажут свое непревзойденное мастерство, а болельщики получат массу положительных эмоций от невероятных скоростей и трюков, – приветствовал участников соревнований руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В рамках соревнования состоялся также командный зачёт межобластных командных соревнований «Битва регионов». Второй этап «Битвы регионов» пройдет 15 июля в поселке Дубровское Вологодской области, а заключительный, третий этап – в Ярославле, - сообщает пресс-служба областного правительства.