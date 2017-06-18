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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/04/51608.html

Общество

4 июля в Поморье сохранится теплая погода

4 июля в Поморье сохранится теплая погода
Переменная облачность. В юго-западной половине области местами дождь, днем гроза.

Ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с, днем местами порывы 10-15 м/с. Температура ночью +8,+13°; днем +21,+26°, местами +16,+21°, - сообщает Северное УГМС. 

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