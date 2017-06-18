В Вельске подростки получили трудовые книжки

В Вельске подростки, работающие в трудовой бригаде в летние месяцы, получили трудовые книжки.

Кроме того, глава города Игорь Рогозин в торжественной обстановке поблагодарил ребят за выполненную работу. Особо старательным были также вручены благодарности.

– Много взрослых потрудилось, чтобы трудоустройство несовершеннолетних граждан состоялось – администрация района и города, центр занятости населения, предприятие МУП ЖЭУ, молодежный центр, комиссия по делам несовершеннолетних. Организация таких работ уже стала доброй традицией, – отметила директор центра занятости Елена Гневашева.

Ребята косили траву, подстригали деревья, сажали цветы, ухаживали за саженцами, выполнили много полезной и значимой работы, - сообщает пресс-служба областного правительства.