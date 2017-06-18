В Северодвинске наступила перестройка

В июне на «Двине-Информ» вышла статья «Северодвинск готовится к смене власти». Помимо политического аспекта, мы затронули и темы жизнеобеспечения города корабелов, в частности, жилищного строительства. Услышав жалобы северодвинцев, мы сделали вывод, что город плохо строится.

Однако вслед за выходом публикации нам стали звонить и писать те жители города, которые оказались не согласны с нашей трактовкой. Позвонили и из городской администрации: без наездов и криков, но с конструктивным предложением лично убедиться в нашей неправоте. Журналисты – они не боги, могут ошибаться и признавать свои ошибки. Что мы и сделали, посетив географически близкий, но информационно далекий Северодвинск.

Оговоримся, что за данный материал нам никто не платил, он не имиджевый и не рассчитан на пиар администрации города и лично его мэра. Просто захотелось рассказать вам о Северодвинске и изменениях в его облике.

Для начала необходимо сделать ремарку. Как мы уже упоминали в предыдущем материале, в советские годы этот город был закрытым, въезд иногородним осуществлялся только по приглашениям. В те годы Северодвинск опережал все города Архангельской области по снабжению продуктами. Отлично помню, как вывозили оттуда чудесные пирожные и торты, венгерский горошек (до сих пор вкуснее его не встречал) и разного рода мясные деликатесы. Город корабелов не только отлично снабжался, но и интенсивно застраивался. Мой отчим и его мама получили в начале 90-х огромную двухкомнатную квартиру в новостройке на Лебедева, переехав из однокомнатной хрущевки на Карла Маркса. Поражали меня тогда эти самые новостройки – разноцветные, оригинальные, радующие глаз. Казалось, Северодвинск утирает нос «большому брату» - Архангельску, где тогда 60 процентов жилфонда было деревянным.

Но все изменили 90-е годы и кризис на оборонных предприятиях с последующей безработицей и миграцией. Помню, подруга мамы продала чудесную почти новую трешку на Трухинова почти за бесценок – за 50 тысяч рублей (по ценам 1999 года). На эти деньги тогда можно было купить разве что чулан где-нибудь в крупном городе. Северодвинск стал открытым, но фактически при этом начал умирать. В строительстве произошел если не коллапс, то уж инфаркт точно. И так на долгие годы.

Еще несколько лет назад знакомые северодвинцы жаловались, что в городе ничего не строится. Это при том, что заводы снова заработали, в городе забурлила жизнь, а люди, разуверившиеся было, начинали с радостью смотреть в будущее. Приходил в негодность так называемый «старый город» с его двухэтажными деревяшками 40-х годов. Некоторые затянули сайдингом, но большинство так и осталось зиять своей ветхостью.

В 2009 году, по данным управления строительства и архитектуры мэрии города, был введен 841 квадратный метр жилья. Это очень и очень мало, как говорится, - капля в море. Значительный рост произошел в следующем, 2010-м – уже более 13 тысяч «квадратов». И если в 2009 году многоквартирные дома вообще не строились, то в 2010-м уже более 13 тысяч построенных квадратных метров. И, тем не менее, цифры в 10-20 тысяч «квадратов» не очень устраивали, ведь они не решали основную задачу – расселение граждан из аварийного жилья.

Напомним, несколько лет назад Фонд реформирования ЖКХ запустил программу расселения из авариек. Архангельская область считалась одной из самых проблемных в этом плане, а потому федеральные вливания были для нас спасительным лекарством. По данным фонда ЖКХ, всего в Северодвинске на 1 января 2012 года аварийными были признаны 98 домов жилой площадью 44,78 тысяч кв.м. На 2 июля 2017 года фактически переселено 11,9 тысяч. В городе корабелов уже построено и введено несколько социальных домов, еще несколько на очереди. Чиновники обещают, что все 98 домов будут обязательно расселены. А если программа переселения аварийки на федеральном уровне продолжится, то в нее могут попасть и дома, признанные непригодными после 1 января 2012 года.

Побывав на нескольких строительных площадках, я убедился в том, что работа ведется. Причем социальные дома не сильно проигрывают своим внешним видом коммерческим новостройкам. Конечно, архитектурных наворотов здесь нет, но и жить в этих домах куда приятнее, чем в советских хрущевках, а тем более, в полуразваленных деревяшках. Сотрудники администрации Северодвинска уверяют, что все переселенцы из «старого города» не будут выброшены на окраины, а получат квартиры в своем родном районе. Это к вопросу о столь обсуждаемой в последние месяцы московской реновации.

Теперь снова цифры. В 2015 году в городе корабелов было введено в строй уже более 30 тысяч квадратных метров жилья. Чувствуете разницу в сравнении с 841 квадратным метром в 2009-м? В 2016 году снова рекорд – 42 тысячи «квадратов». В 2017 году начальник управления строительства и архитектуры Антон Кириллов обещает уже более 44 тысячи. Если рассматривать социальные дома, то в 2017 году по прогнозам должны ввести более 20 тысяч квадратных метров, при том, что еще два года назад было 10 тысяч, а в 2013 году – около 4 тысяч. Стоит лишь порадоваться за северодвинцев: в отличие от архангелогородцев они не только доживут до новых удобных квартир, но и успеют прожить там долгие годы.

Строится и коммерческое жилье, причем разными фирмами. Есть тут дома «Аквилона», «палкинские» (по имени депутата Андрея Палкина), других застройщиков. Строит для своих рабочих и сотрудников «Севмаш». Практически во всех районах города мы увидели башенные краны и разноцветные новенькие балконы.

Как говорится, да простят нас северодвинцы за то, что не углядели сразу строительный расцвет города. Конечно, проблем тоже хватает, - деревяшки в «старом городе» смотрятся почти как архангельская Маймакса. Если, опять-таки, сравнивать с концом 80-х и началом 90-х, то город сегодня уже не так «причесан». Можно отдельно поговорить и про дороги и про нехватку общественных туалетов и про ставшими притчей во языцех городские наливайки. Но одно хорошо: пока город строится – он живет и смотрит в будущее. На всех желающих новых квадратных метров, конечно, не хватит, но можно порадоваться за многочисленных счастливчиков.

Ну и, «в довесок», про родной Архангельск. Несколько раз по центральному ТВ проходили сюжеты про жуткие архангельские деревяшки – тонущие в фекалиях, с текущими крышами и снующими крысами, где люди десятилетиями нет, не живут, - существуют. Столичный блогер Илья Варламов, побывав на архангельском Сульфате, до сих пор пребывает в шоке, сравнивая его с разного рода африканскими отсталыми странами. Конечно, и в Архангельске можно встретить башенные краны и красивые балконы. Но чаще мы видим открытие очередного торгового центра, а не социального дома. Столица Поморья остается пока столицей ветхого и аварийного жилья. Увы…