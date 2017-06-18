В Поморье прошел фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер»

В Приморском районе завершился фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер», который проходил с 30 июня по 2 июля. Фарватером моряки называют безопасный проход по водному пространству, а лоцман является одной из древнейших морских профессий, на севере же это был «корабельный вож», человек, который хорошо знает береговую обстановку, водит по рекам и морю прибывшие судна. Так и прошедший фестиваль можно назвать настоящим путешествием, наполненным интересными открытиями.

Гостями фестиваля стали потомки лоцманских династий не только Архангельской области, но и приглашенные потомки династий из Санкт-Петербурга.

Фестиваль торжественно начался в поселке Уемский Приморского района с форума «От поморских вожей до освоения Арктики», на котором выступили с докладами представили научной деятельности. Гостям был показан документальный публицистический фильм из архива лоцманской династии Бутаковых «Штрихи семейной биографии», который растрогал многих участников фестиваля и удивил нелегкими судьбами героев.

1 июля для потомков лоцманских династий были проведены экскурсионные программы на судоремонтный завод «Красная кузница» и в Новодвинскую крепость, находящуюся в 20 км от центра Архангельска. В годы Крымской войны, хотя крепость и не принимала участие в боевых действиях, её нахождение на пути к Архангельску сорвало планы нападения на город объединенной англо-французской эскадры. В декабре 2007 года Новодвинская крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею, получила статус памятника федерального значения. Когда участники фестиваля поднялись на смотровую площадку в крепости, перед ними открылся вид на Белое море, а вдали горел свет Мудьюгского маяка. Завершающий день фестиваля прошел в деревне Пустошь. Ведь именно Пустошь по праву можно назвать родиной лоцманов, здесь жил Александр Пустошный,потомственный лоцман, который в 1912 году отправился в экспедицию Г.Я. Седова на Северный полюс, и он же остался одним из двоих выживших в этой сложнейшей экспедиции.

Так как фестиваль «Открытый фарватер» является фестивалем лоцманских традиций, лучшего места для его проведения, чем деревня Пустошь нет. 2 июля на праздничное завершение фестиваля в деревню прибыло более 250 человек. Встреча гостей началась с экскурсии, которую провела заведующая Пустошинским Домом культуры и одна из главных организаторов праздника, Татьяна Дмитриева. Гостей «Открытого фарватера» ждали мастер-классы по плетению морских узлов и изготовлению из ткани куколок-«подорожниц», а именно оберегов в дорогу, а также все желающие могли отведать ароматной выпечки на свежем воздухе и посмотреть праздничный концерт с участием творческих коллективов Приморского района.

Подарком для участников стало выступление ансамбля Государственного академического Северного русского народного хора «Поморские кружания», от которого все гости остались в полном восторге. Фестиваль «Открытый фарватер» дал каждому его участнику возможность почувствовать себя лоцманом, но не в изучении морской местности, а в изучении своей истории, осознать, как события жизни одной семьи являются неотъемлемой частью истории севера и целой страны.