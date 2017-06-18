Несколько округов Архангельска остались без горячей воды По словам директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина, работы по подготовке к зиме идут без отклонения от графика. С сегодняшнего дня возобновляется горячее водоснабжение в домах Ломоносовского и Октябрьского округов, отключенных для проведения плановых ремонтных работ с 26 июня. Позже – с 5 июля – возобновится горячее водоснабжение в домах, ограниченных улицами: Тимме (от ул. Воскресенской) – 23-й Гвардейской дивизии – Шабалина – Воскресенская. С 3 по 10 июля для проведения плановых ремонтных работ отключены от горячего водоснабжения Соломбальский округ и часть Октябрьского округа, ограниченная пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина; ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. обводный канал; п. Советских космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина - наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев; ул. Гагарина– п. троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Как сообщил главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин, локальные котельные работают в режиме выработки тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения. Плановые ремонтные работы начались на котельных посёлков Экономия и Лесная речка (верхний городок). Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:56