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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/03/51587.html

Общество

3 июля в Архангельской области ожидается теплая погода

3 июля в Архангельской области ожидается теплая погода
Переменная облачность. В южных районах области пройдут дожди. Ветер северо-восточный северный 5-10 м/с, местами порыв до 12 м/с.

Температура ночью +6,+11°; днем +18,+23°, в южных районах +14,+19°, - сообщает Северное УГМС.

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