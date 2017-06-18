Затем на сцену был внесен флаг Российской Федерации и Боевое Знамя отряда, сообщает Регион29.

Командир отряда «Ратник», полковник Сергей Науменко поздравил своих соратников и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды, а шести офицерам — погоны к очередным присвоенным воинским званиям, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии