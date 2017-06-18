Архангельский отряд "Ратник" отмечает 15-летие Бойцы отряда выполняли боевые задачи в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, принимали участие в освобождении заложников в школе Беслана. 260 военнослужащих за проявленное мужество и героизм при выполнении специальных задач награждены государственными и ведомственными наградами. 1 июля торжественные мероприятия по традиции начались с возложения венка и цветов к памятнику погибшим воинам спецназа и молебна за бойцов, несущих службу на территории Северного Кавказа. Затем гости — близкие и родные бойцов «Ратника», ветераны, представители руководства области и города — посетили выставку техники и вооружения, посмотрели показательные выступления, узнали об основных вехах истории отряда. Затем на сцену был внесен флаг Российской Федерации и Боевое Знамя отряда, сообщает Регион29. Командир отряда «Ратник», полковник Сергей Науменко поздравил своих соратников и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды, а шести офицерам — погоны к очередным присвоенным воинским званиям, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии Нашли ошибку? Выделите текст,

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