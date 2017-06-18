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Воскресенье, 2 июля, 17:46
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/02/51583.html
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Радуемся лету! В Архангельске +20
Сегодня в регионе ожидается переменная облачность. На юге области пройдут дожди, днем возможна гроза.
Ветер северо-восточный и восточный 7-12 м/с. Температура днем +18,+23°, сообщает Севметео.
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